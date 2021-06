Calciomercato Inter: il Real su Barella. Le parole di Ancelotti su Nicolò…

L'allenatore italiano ex Napoli e Milan ha fatto alla dirigenza il nome del centrocampista nerazzurro in chiave mercato

Ieri in Spagna hanno accostato Nicolò Barella al Real Madrid. Tra le primissime scelte per il centrocampo dei Blancos c’è il giocatore dell’Inter, oltre a Manuel Locatelli del Sassuolo e Kalvin Phillips del Leeds. L’apprezzamento di Carlo Ancelotti, tornato sulla panchina del Real dopo l’addio di Zidane, per Barella non è un mistero. Anzi.