Calciomercato Inter: priorità Bellerin in prestito, ma c’è un «problemone»

Le novità sulla trattativa per l'esterno destro sull'asse Milano-Londra. Resta lui il preferito per il dopo Hakimi

Il preferito per la fascia destra dell'Inter ha un nome e un cognome: Hector Bellerin. I nerazzurri hanno le idee chiare e hanno individuato nello spagnolo il sostituto ideale di Achraf Hakimi, prossimo al trasferimento al PSG. Come svela oggi La Gazzetta dello Sport, però, non mancano gli ostacoli nella trattativa tra i nerazzurri e l'Arsenal per Bellerin: "Il problemone è la formula: prima di aprire al prestito (con diritto di riscatto), i Gunners vogliono cercare acquirenti pronti a prelevare il catalano subito e a titolo definitivo", si legge.