Inter, Bellerin in pole per il dopo Hakimi: tutti i suoi numeri con l’Arsenal

I nerazzurri sono sulle tracce dell'esterno spagnolo dei Gunners per sostituire il marocchino

L’Inter si muove per il dopo Hakimi. L’esterno marocchino nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del PSG e i nerazzurri si guardano attorno e valutano tutte le opzioni per la corsia destra. Il primo candidato per la fascia oggi è Hector Bellerin, esterno classe 1995 di proprietà dell’Arsenal. Con i Gunners - riporta transfermarkt.it - lo spagnolo ha totalizzato 239 partite in carriera, con 9 gol, 29 assist e 36 cartellini gialli (0 le espulsioni).