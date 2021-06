Calciomercato Inter, colpo low cost per il dopo Hakimi: stanziato il budget

I nerazzurri hanno deciso quanto reinvestire sul mercato per sostituire l'esterno marocchino, pronto a firmare col PSG

Achraf Hakimi è ormai prossimo al trasferimento al PSG e l'Inter inizia a guardarsi attorno per l'erede. Secondo La Gazzetta dello Sport, la situazione che riguarda il post-Hakimi in casa Inter è chiara ed è ben illustrata dall'offerta pronta per Hector Bellerin: "La proposta che verrà formulata ai Gunners è di un prestito, a cui agganciare un ricco diritto di riscatto dopo questo primo anno: gli inglesi valutano lo spagnolo una ventina di milioni e potrebbero aprire alla formula del diritto (al posto dell’obbligo) pur di recuperare un giocatore finito ai margini. Al momento l’Inter può spendere solo 10 milioni circa per il sostituto di Hakimi, ma il prossimo anno, recuperando parte dei vecchi incassi, potrebbero esserci maggiori margini di manovra”.