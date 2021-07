Inter, rinnovo di un titolare in stand-by: “Offerte da 30 mln di Barça e United”

Gli aggiornamenti sul futuro di Marcelo Brozovic, eliminato dagli Europei con la sua Croazia

Prima le vacanze, poi la questione rinnovo. Per Simone Inzaghi, Marcelo Brozovic è un intoccabile della sua Inter. Il contratto però scade nel 2022 e al momento non si registrano novità sul prolungamento di contratto del croato, eliminato dagli Europei con la sua Croazia. Queste le novità sul suo futuro direttamente da La Repubblica: “Questione Marcelo Brozovic: il contratto del regista è in scadenza nel giugno del 2022, e le trattative per il suo prolungamento sono in stand-by. Molte le squadre interessate al croato, su tutte Barcellona e Manchester United pronte ad offrire 30 milioni di euro per il cartellino”, si legge.