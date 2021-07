CM – Brozovic in scadenza, ora il rinnovo è un’urgenza per l’Inter: le cifre

Il centrocampista croato, considerato centrale da Inzaghi per il suo progetto, è in scadenza di contratto al 30 giugno 2022

Tra mercato in uscita, entrata e… rinnovi di contratto. Marcelo Brozovic , considerato centrale da Simone Inzaghi nel progetto della sua Inter , è in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 e dunque al termine della prossima stagione. Manca ancora l’intesa sul rinnovo, come spiega Calciomercato.com.

“La volontà di entrambe le parti è ovviamente quella di arrivare ad un accordo, ma la distanza ancora c'è. Brozovic percepisce attualmente 3,5 milioni di euro e vorrebbe un aumento importante anche per il legame dimostrato con i nerazzurri e per i risultati raggiunti la passata stagione. L'Inter è pronta ad accontentarlo con Marotta e Ausilio che stanno lavorando sul monte ingaggi per provare a toccare i 5 milioni di euro annui di proposta al croato. Una priorità che non si trasformerà in fretta. L'Inter e Brozovic vogliono proseguire insieme, ma per l'accordo c'è ancora tempo”, si legge.