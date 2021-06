Inter, il Cagliari non vuole telenovele per Nainggolan: fissata la deadline

Le novità sul futuro del Ninja, ancora di proprietà dei nerazzurri ma fuori dal progetto tecnico di Inzaghi

Niente telenovele per Radja Nainggolan. Il Cagliari è disposto sì ad aspettare, ma ha posto una deadline per la trattativa. Secondo quanto svelato da L’Unione Sarda, il club vuole chiudere l’operazione con l’Inter entro e non oltre il 12 luglio, primo giorno di ritiro della squadra allenata da Leonardo Semplici. L’Inter continua a fare muro sulla richiesta di buonuscita di 700mila euro del belga, le parti si aggiorneranno di nuovo nei prossimi giorni per definire il futuro del Ninja.