Nainggolan-Cagliari, si tratta. CdS: “Inter disposta a fare minusvalenza ma…”

Il giocatore belga non rientra nei piani dei nerazzurri di Simone Inzaghi e la società sta facendo di tutto per cederlo

Nonostante il cambio alla guida dell'Inter, Radja Nainggolan è destinato a lasciare i nerazzurri. Il belga, reduce dalla stagione in prestito al Cagliari, non fa parte dei piani del nuovo allenatore Simone Inzaghi esattamente come prima non rientrava in quelli di Antonio Conte. Come svela oggi il Corriere dello Sport, i nerazzurri sono pronti addirittura a fare minusvalenza pur di cedere Nainggolan in tempi brevi.