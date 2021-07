Inzaghi vuole Caicedo all’Inter, il Corriere: “Uno tra lui e Muriqi partirà”

La Lazio cederà uno dei due attaccanti e l'allenatore nerazzurro ha fatto anche il suo nome alla dirigenza

Simone Inzaghi ha fatto anche il nome di Felipe Caicedo alla dirigenza dell’Inter in vista della prossima stagione. Il nuovo allenatore nerazzurro ha chiesto un rinforzo in attacco, un vice-Lukaku in particolare. Caicedo, già avuto dal tecnico alla Lazio, sarebbe la pedina ideale per completare il reparto arretrato.