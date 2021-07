Inter, arriva la svolta per un esubero di Conte: “Già promosso da Inzaghi”

L'allenatore nerazzurro dice sì alla permanenza in rosa di un giocatore che non rientrava nei piani di Antonio Conte

Gli esterni sono il tema caldo di questi giorni in casa Inter. Soprattutto sulla corsia destra, visto che a sinistra al momento Simone Inzaghi è coperto. Come svelato da Sky Sport, è stato promosso Federico Dimarco. Antonio Conte l’anno scorso aveva deciso - d’accordo con la società - di mandare il giocatore in prestito al Verona. Ora è tornato e Inzaghi ha intenzione di puntarci, come dichiarato a margine della sfida con il Lugano: "Ha fatto molto bene e in questi giorni sta facendo benissimo e penso che rimarrà con noi. Se l'è meritato negli ultimi due anni a Verona e in questi 10 giorni di preparazione”.