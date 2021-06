Calciomercato Inter, Cordaz in arrivo: quanto guadagna il portiere

L'ingaggio del portiere, pronto a firmare con i nerazzurri di Inzaghi dopo la retrocessione del Crotone in Serie B

È in arrivo il primo colpo dell'era Simone Inzaghi in casa Inter. Si tratta di Alex Cordaz, portiere 38enne che è pronto a lasciare il Crotone per firmare con i nerazzurri. Cresciuto nel settore giovanile interista, Cordaz sostituirà Daniele Padelli (ha trovato l'accordo con l'Udinese) nella rosa del nuovo allenatore. Al Crotone, Cordaz guadagna 150mila euro a stagione ed è sotto contratto fino al 30 giugno 2022. Con l'Inter dovrebbe firmare un accordo di un anno alle stesse cifre.