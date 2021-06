Sky – Mossa Inter, in 4 ora possono restare: “Decide Inzaghi, possibile rinnovo per tutti”

Strategie ancora da definire nei dettagli. L'Inter, dopo aver cambiato allenatore, si appresta a programmare la prossima stagione

Strategie ancora da definire nei dettagli, un futuro ancora da scrivere per tanti componenti della rosa. L'Inter , dopo aver cambiato allenatore, si appresta a programmare la prossima stagione con Simone Inzaghi seduto in panchina.

In questo senso, saranno tante le valutazioni che l'erede di Antonio Conte dovrà fare riguardo a molti giocatori, inclusi quelli a scadenza che sembravano destinati a partire. C'è infatti ancora la possibilità che Kolarov, D'Ambrosio, Young e Ranocchia possano restare a Milano e prolungare il contratto di un'altra stagione.

Come riporta Sky Sport, la dirigenza dell'Inter ha contattato i calciatori, chiedendo loro di aspettare un'altra settimana. Una richiesta "per dare la possibilità a Inzaghi di fare valutazioni più approfondite e permettere così alla società di presentare un'eventuale nuova offerta ai calciatori che verranno considerati ancora utili per il progetto", si legge su gianlucadimarzio.com.