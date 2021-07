Idea Correa per l’Inter, la Lazio non fa sconti: “No contropartite, il prezzo”

La società nerazzurra segue il Tucu in caso di partenza di Lautaro: la Lazio fissa le condizioni per l'addio

Nelle ultime ore ci sono stati nuovi rumors su Joaquin Correa e l’Inter. In caso di partenza di Lautaro Martinez, il profilo dell’argentino è sicuramente tra i più apprezzati, soprattutto da Simone Inzaghi. Come riportato da Calciomercato.com, “il trequartista argentino è sul mercato, ma Lotito lo valuta almeno 30 milioni di euro e non farà sconti all'Inter, né accetterà delle contropartite tecniche”. Sono queste, dunque, le condizioni fissate dai biancocelesti per l’addio del Tucu.