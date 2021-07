Sky – Inter e Arsenal, si parla di Lautaro e soprattutto di Bellerin: le novità

Le due società sono in contatto da settimane per l'esterno spagnolo e i Gunners hanno sondato il terreno per Lautaro

Alessandro Cosattini

Dialoghi in corso sull'asse Inter-Arsenal. I nerazzurri continuano a trattare con il Cagliari per definire le operazioni Nainggolan e Nandez, ma nel frattempo parlano anche con il club inglese di Hector Bellerin. Proprio nel corso di questi discorsi di mercato, i Gunners hanno sondato il terreno per Lautaro Martinez.

"Inter e Arsenal hanno parlato soprattutto (e non solo di Lautaro...) di Hector Bellerin ma al momento non c’è ancora un accordo tra le parti. I Gunners avrebbero dato una leggera apertura al prestito con diritto - la formula che cercano i nerazzurri - ma Arteta, prima, esige un ricambio all’altezza anche perché lui vorrebbe tenere l’esterno destro. Da capire come si possa evolvere la situazione nei prossimi giorni tenendo presente sempre che Nandez del Cagliari resta un profilo caldo", si legge.

(Fonte: Sky Sport)