Inter al traguardo per Nandez: affare da 26 mln più bonus, manca un dettaglio

Il sito della Gazzetta dello Sport dà importanti aggiornamenti sulla trattativa ormai vicinissima alla chiusura

Nahitan Nandez è sempre più vicino a vestire la maglia dell’ Inter . Gli ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa tra i nerazzurri e il Cagliari per il centrocampista uruguaiano, che nelle scorse ore ha ricevuto un permesso extra dalla società , arrivano direttamente dal sito della Gazzetta dello Sport e in particolare dal podcast sul calciomercato.

“L’Inter è sempre più vicina a Nandez. Il club nerazzurro sta per raggiungere il traguardo della lunga trattativa con il Cagliari per il duttile centrocampista uruguaiano. Da mesi sottotraccia Marotta e Ausilio hanno lavorato ai fianchi per centrare l’accordo. Si tratta di un affare da 26 milioni più bonus, l’ultimo dettaglio da curare è relativo alla valutazione del prestito: l’Inter offre 3, Giulini ne chiede 5. L’esito positivo appare scontato”.