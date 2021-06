Calciomercato Inter: Inzaghi si è già espresso con la società su Dimarco

Cosa pensa il nuovo allenatore nerazzurro del duttile mancino, reduce da una stagione molto positiva al Verona con Juric

Simone Inzaghi ha già detto la sua all’Inter su un giocatore pronto a tornare in nerazzurro dopo una stagione positiva in prestito. L’allenatore ha espresso il suo parere su Federico Dimarco, reduce dall’annata al Verona con Ivan Juric. Il Torino, l’Hellas stesso e il Cagliari sono sulle tracce del giocatore, ma l’ultima parola spetta all’Inter, Come fatto sapere da Sky Sport, Dimarco gode della stima di Inzaghi e lo valuterà attentamente in ritiro prima di decidere verso la prossima stagione. Lo considera un giocatore duttile e utile da avere in rosa per la sua Inter.