Biasin: “Marotta non vuole lasciare il ruolo di ad dell’Inter. Anzi so che…”

Le parole del giornalista di Libero sul futuro del dirigente nerazzurro dopo i rumors delle scorse settimane

Fabrizio Biasin , noto giornalista di Libero, su Twitter ha parlato del futuro di Giuseppe Marotta e in particolare ha fatto chiarezza dopo i rumors delle scorse settimane su un suo presunto addio all' Inter .

Queste le parole di Biasin sul dirigente nerazzurro: "Giuseppe Marotta non ha alcuna intenzione di lasciare il ruolo di amministratore delegato per la parte sportiva dell'Inter. Anzi, prossimamente tutti i top manager dell'area sport Inter allungheranno i rispettivi contratti. A tal proposito, il presidente Steven Zhang ha parlato proprio oggi con Marotta e manager Area Sport prima del suo ritorno in Cina, previsto per domani. Tutti hanno sposato il progetto e continueranno la loro esperienza in nerazzurro", si legge.