Hakimi-PSG, ci siamo: visite tra oggi e domani, tutte le cifre finali del colpo

Il marocchino è pronto a sbarcare in Francia, nella Capitale: l'incasso del club nerazzurro per l'operazione in uscita

Alessandro Cosattini

Achraf Hakimi nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del PSG e saluterà dunque l’Inter dopo una sola stagione. Ieri le parti in causa hanno deciso gli ultimissimi dettagli dell’operazione, oggi l’esterno marocchino è atteso a Parigi per le visite mediche (da capire se le svolgerà tutte in giornata o tra oggi e domani. Come sottolinea il Corriere dello Sport, “l'Inter per contabilizzare l'operazione nell'esercizio 2020-21, ha tempo fino a mercoledì. Di certo tra gli ultimi dettagli da definire c'è quello delle tranche in cui saranno pagati i 68 milioni (in Francia sostengono che 8 di questi scatteranno progressivamente, al raggiungimento di un certo numero di presenze di Achraf con il Psg): pare che Al-Khelaïfi abbia deciso di pagare subito una prima rata generosa e per l'Inter a corto di liquidità questa è stata una bella notizia”, si legge.

Per il CorSport la cifra finale è 68 milioni di euro più 5 di bonus. Per Sky Sport, Inter e PSG hanno trovato l’accordo per 71 milioni bonus compresi, di cui 3 milioni difficili da raggiungere. Per La Gazzetta dello Sport, infine, “il PSG non arriverà nell’immediato ai 70 richiesti dall’Inter, ma con bonus non troppo complicati toccherà la quota fatidica”. Nessun dubbio invece sull’ingaggio che percepirà Hakimi: 8 milioni all’anno più 2 di bonus per i prossimi 5 anni. Tra oggi e domani visite e firma, l’esterno marocchino è pronto a dire addio all’Inter.