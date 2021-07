Dopo Hakimi, l’Inter si muove: una prima scelta chiara e due alternative

Entra nel vivo la ricerca dei nerazzurri per il nuovo titolare sulla fascia destra di Simone Inzaghi

L’Inter si muove per sostituire Achraf Hakimi. La prima scelta al momento è rappresentata da Hector Bellerin, in uscita dall’Arsenal. Sono ripresi i contatti nelle ultime ore, il club londinese ha aperto all’ipotesi prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro, i nerazzurri preferirebbero il prestito con diritto. Come svela Repubblica, “sono Florenzi e Zappacosta le alternative”.