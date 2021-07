Inter, sprint per Nandez e non solo: “Si continua a trattare un altro esterno”

I nerazzurri continuano a muoversi su due fronti per rinforzare la batteria di esterni di Simone Inzaghi

L’Inter accelera per Nahitan Nandez per la fascia destra, ma non solo. Ieri c’è stato l’incontro tra i nerazzurri e il Cagliari per il jolly uruguaiano, ma la società si muove anche su un’altra pista. Come svelato da Repubblica, si continua a trattare con l’Arsenal per Hector Bellerin. Dialoghi in corso, l’Inter porta avanti entrambe le piste e un nome non esclude l’altro al momento.