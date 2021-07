Il Cagliari torna in ritiro ad Assemini: ancora assente Nandez. Improbabile che…

Il club sardo di nuovo in ritiro. Assenti autorizzati Godin e Nandez, ma per i due sono in corso due distinte operazioni di mercato

Gianni Pampinella

Cagliari di nuovo in ritiro. Dalle montagne di Peio, in Trentino, si passa alla pianura di Assemini: oggi la squadra si ritrova al centro sportivo per la cena. E domani ricomincia a sudare visto che già dal primo giorno di ripresa è prevista una doppia seduta. Ancora assenti autorizzati Godin e Nandez, ma per i due uruguaiani sono in corso due distinte operazioni di mercato con Inter e Beskitas: sempre più improbabile che centrocampista e difensore possano riunirsi al gruppo.

Nel frattempo si aspetta anche la definizione della questione Nainggolan: pure per il centrocampista belga-indonesiano il cambio di maglia, da nerazzurro a rossoblù, dovrebbe essere una questione di giorni.