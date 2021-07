CM – Erede Hakimi, Dumfries resta il preferito: Raiola si muove per l’Inter

L'esterno olandese è la scelta numero uno dei nerazzurri di Inzaghi, ma saluterà il PSV solo a determinate condizioni

Via dal PSV, ma solo a determinate condizioni. Denzel Dumfries vuole lasciare il club olandese in estate per provare una nuova esperienza e sa dell'interesse dell'Inter, alla ricerca dell'erede di Achraf Hakimi sulla corsia destra. Il laterale resta la prima scelta per il ruolo assicura Calciomercato.com, che entra nei dettagli della situazione.

"Dumfries è il preferito dai nerazzurri per raccogliere l'eredità di Hakimi sulla fascia destra e lo stesso giocatore verrebbe volentieri in Italia. L'operazione, però non è entrata nel vivo, perché se il PSV è consapevole di poter perdere il terzino, non vuole farlo a buon mercato: no al prestito con diritto di riscatto per ora, solo cessione a titolo definitivo per incassare. La pista però non tramonta, con l'agente Mino Raiola che sta lavorando di diplomazia per provare a convincere gli olandese ad ammorbidire le loro posizioni e aprire così una strada. Intanto Dumfries lavora a parte, aspettando notizie dal mercato", si legge.