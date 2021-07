In Olanda – Dumfries piace a Inter e Everton. E intanto si allena a parte

Oltre ai nomi caldi per la fascia destra, ossia Nandez e Bellerin, in casa Inter si continua a monitorare la questione relativa a Dumfries

Oltre ai nomi caldi per la fascia destra, ossia Nandez e Bellerin, in casa Inter si continua a monitorare la questione relativa a Dumfries. E dall'Olanda arrivano aggiornamenti che potrebbero avvicinare l'esterno orange all'addio al PSV. Stando a quanto riportato, infatti, dalla testata olandese Eindhovens Dagblad, Dumfries ha chiesto e ottenuto il permesso dal club di Eindhoven per allenarsi in maniera individuale e autonoma per il PSV.

Come ribadisce ed.nl, il PSV e Dumfries hanno diverse opzioni sul tavolo ma nessuno dei club interessati hanno portato un'offerta congrua a quanto richiesta dal club olandese. In più, secondo ed.nl, Dumfries non ha ancora scelto alcuna squadra. "Il PSV non ha fatto dei nomi di club interessati ma è chiaro che Everton e Inter, tra gli altri, sono in lotta per lui. Sono consapevoli di quanto chieda il PSV e anche delle richieste di Dumfries tramite il suo agente, Mino Raiola". Per il momento, però, Dumfries è considerato indisponibile per il preliminare di Champions contro il Midtjylland. Il giocatore rientrerà in gruppo in un secondo momento, nel caso in cui non ci dovessero essere sviluppi dal fronte mercato.