Inter, no a 20 milioni per Emerson: “Cambia la formula con il Chelsea”

Nuovi aggiornamenti sull'esterno italo-brasiliano, tra le priorità di casa Inter per rinforzare la rosa di Inzaghi

L'Inter non ha intenzione di spendere 20 milioni di euro per Emerson Palmieri. La richiesta del Chelsea non cambia e i nerazzurri sono pronti a muoversi con un'altra formula per l'esterno italo-brasiliano, tra le priorità indicate da Simone Inzaghi sul mercato. Queste le novità riportate da Gazzetta.it su Emerson: "la trattativa per Emerson verrebbe condotta a parte (rispetto a quella per Hakimi, ndr), in un secondo momento. E preferibilmente con la formula del prestito", scrive la rosea.