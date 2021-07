Mercato Inter, serve creatività per l’esterno: fissato il budget e la formula…

I nerazzurri hanno le idee chiare su quanto investire, occhio anche alle modalità

Priorità sulla fascia destra per il dopo Achraf Hakimi, ma l’Inter guarda anche a sinistra per rinforzare le due corsie laterali. Come svelato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno mancino preferito resta Marcos Alonso. Non mancano però le difficoltà nei dialoghi con il Chelsea per lo spagnolo: “Certo, c’è di mezzo Marina Granovskaia, la plenipotenziaria del Chelsea e osso durissimo al tavolo. In più, il budget nerazzurro per l’esterno è minimo, dieci milioni o giù di là, e la bottega molto cara: anche in questo caso servirà la famosa creatività per disegnare la formula giusta. Come per Bellerin, si lavora a un riscatto nella prossima stagione, in cui la possibilità di spesa sarà presumibilmente maggiore”, si legge su Gazzetta.