GdS – Hakimi-PSG, manca la firma. Il vero motivo, c’entra… il Real Madrid

Perché l'esterno marocchino non ha ancora lasciato ufficialmente l'Inter per approdare al Paris Saint-Germain

Manca ancora l'ufficialità per il passaggio di Achraf Hakimi al PSG. Questione di burocrazia, come spiegato anche dall'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta. Soprattutto per le operazioni con club stranieri, i dettagli sono parecchi; a maggior ragione viste le cifre dell'affare Hakimi. La Gazzetta dello Sport oggi svela perché non è ancora arrivata l'ufficialità.