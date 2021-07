Inter, salgono le quotazioni di un esterno: “Nome più credibile di Bellerin”

L'esterno in uscita dall'Arsenal resta un'opportunità di mercato, ma c'è un altro nome ora in cima alla lista

Hector Bellerin e Davide Zappacosta sono sicuramente due ipotesi per il dopo Achraf Hakimi, ma non le uniche. E, soprattutto, non sono in cima alla lista delle preferenze dell’Inter per la fascia destra. Come svela oggi Il Giorno, “il nome che sta salendo a livello di quotazioni è quello di Denzel Dumfries, ad oggi l’alternativa più credibile a Hector Bellerin. Hanno una valutazione simile, attorno ai 25 milioni di euro”, si legge sul quotidiano.