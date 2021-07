Inter, Bellerin e Dumfries per il dopo Hakimi. Ma l’idea più realizzabile è un’altra

La priorità di mercato di Inzaghi e della dirigenza nerazzurra è il sostituto dell'esterno marocchino: il punto

In casa Inter tra pochi giorni inizia ufficialmente l'era Simone Inzaghi: l'ex tecnico della Lazio, insieme al suo staff, nella giornata di giovedì guiderà il primo allenamento della nuova stagione. Sul fronte mercato, come scrive La Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo è quello di trovare un sostituto di Achraf Hakimi , ormai prossimo al trasferimento al Paris Saint-Germain:

"Anche l'aziendalista Simone, in fondo, sa essere pure decisionista: sul post-Hakimi, per esempio, nonostante i pochi margini di spesa (solo una decina di milioni in questa sessione), esiste una linea precisa, condivisa tra l'allenatore e la società. Serve un esterno "totale", capace di riempire tutta la fascia e adattarsi non solo al 3-5-2".