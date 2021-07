CM – Mercato Inter, i veri motivi per cui Inzaghi vuole un esterno mancino

Tutte le ragioni dietro alla richiesta del nuovo allenatore nerazzurro alla società per rinforzare la rosa

L’erede di Achraf Hakimi sulla corsia destra dell’ Inter , ma non solo. Simone Inzaghi ha chiesto alla società nerazzurra anche un rinforzo sulla fascia sinistra per questa finestra di mercato. Come svelato da Calciomercato.com, ci sono diversi motivi dietro la richiesta del nuovo allenatore al club.

“Una richiesta di mercato guarda alla corsia mancina dove è vero che al posto di Young è tornato Dimarco, ma in cui il futuro di Perisic resta una grossa incognita sia tattica che di bilancio. Quanto il croato sarà disposto a sacrificarsi come fatto con Conte? La sua partenza entro fine mercato non è esclusa, ma a prescindere da ciò Inzaghi vorrebbe un titolare di primo piano e, possibilmente, di piede mancino. Un laterale alla Alex Telles che però il Manchester United non vuole liberare in prestito”, si legge.