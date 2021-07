Inter, quattro nomi su tutti per le fasce: ecco le prime scelte e le alternative

Poker di nomi per le corsie laterali nerazzurre in vista della prossima stagione

L'Inter ha le idee chiare. Sono quattro i nomi per le fasce laterali, due a destra e due a sinistra. Tanti rumors, ma La Gazzetta dello Sport indica i profili seguiti per le due corsie. A destra la priorità è Hector Bellerin dell’Arsenal, con Davide Zappacosta come seconda scelta. A sinistra il preferito resta Marcos Alonso, con Emerson Palmieri come prima alternativa. Sono questi i nomi su cui è al momento indirizzata l'Inter per rinforzare le due fasce.