Inter, Juve e Milan su Florenzi: “La sua preferenza sul futuro è chiara”

L'esterno, ora impegnato agli Europei con la Nazionale, ha le idee chiare sul suo futuro dopo il prestito al PSG

L’Inter non è l’unica squadra a tenere d’occhio la situazione di Alessandro Florenzi in chiave mercato. Come svelato da La Nazione, anche Juventus e Milan sono sulle tracce dell’esterno, pronto a tornare alla Roma dopo il prestito al PSG. Il giocatore, però, non rientra nei piani del nuovo allenatore giallorosso Mourinho e salvo sorprese farà di nuovo le valigie questa estate. Secondo Sky Sport, la sua preferenza è continuare all’estero piuttosto che intraprendere una nuova avventura in Serie A. Tutto, però, dipenderà dalle offerte che arriveranno al giocatore - reduce dalle esperienze con Valencia e PSG - e alla Roma.