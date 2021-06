GdS – Inter, Inzaghi lo ha detto subito: “Ok sacrificare un big, ma lasciatemi…”

La frase riportata oggi dal quotidiano del nuovo allenatore nerazzurro sulle strategie di mercato verso la nuova stagione

Idee chiarissime. Simone Inzaghi appena arrivato all'Inter ha subito svelato alla dirigenza nerazzurra le sue priorità nella rosa. Dopo aver chiamato Romelu Lukaku, che lo ha subito rasserenato sulla sua permanenza in vista della prossima stagione, l'allenatore ha indicato alla società un nerazzurro da blindare assolutamente per la sua visione di gioco. “Inzaghi lo ha detto da subito: ok se bisogna sacrificare un big, ma lasciatemi Brozo”, la frase riportata oggi da La Gazzetta dello Sport sul croato. L’Inter ripartirà da Marcelo Brozovic al centro del campo, nel 3-5-2 del nuovo allenatore.