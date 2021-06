Tre nomi, un preferito e 10/15 mln di budget: i piani Inter per il dopo Hakimi

Con Hakimi prossimo a vestire la maglia del PSG, i nerazzurri si muovono per un nuovo esterno destro da regalare a Simone Inzaghi

Achraf Hakimi al PSG, ormai ci siamo. L’affare è in dirittura d’arriva e già nella giornata di domani sono previste le visite mediche dell’esterno marocchino, che lasserà l’Inter dopo una sola stagione per 65 milioni (possono diventare 70 coi bonus). Un colpo in uscita importantissimo per i nerazzurri in chiave mercato, per motivi di bilancio e per soddisfare ora le richieste del nuovo allenatore Simone Inzaghi. Tre su tutti i profili monitorati per la corsia destra nerazzurra, per il dopo Hakimi.