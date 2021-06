Inter, Hakimi e la speciale clausola nel contratto: cos’è il «derecho de tanteo»

Tutta la verità sulla clausola in vigore nel contratto dell'esterno marocchino, sempre più vicino al trasferimento al PSG

Achraf Hakimi è a un passo dal PSG. L'affare tra i francesi e l'Inter è in chiusura e al momento non sono attesi rilanci del Chelsea o di altri club. Va infatti ricordato un dettaglio molto importante: nel contratto di Hakimi c’è una clausola denominata derecho de tanteo in Spagna, o anche right of first refusal in Inghilterra. In sostanza, il Real Madrid ha diritto di essere allertato per ogni proposta che arriva per Achraf Hakimi direttamente dall’Inter e può pareggiare l’offerta alla stessa cifra con un margine di tempo limitato. Poi la scelta è sempre nelle mani del giocatore, ma il Real ha un jolly grazie a questa clausola. Da Madrid non è arrivato nessun tipo di segnale su un ritorno di Hakimi (anche dopo l’arrivo di Ancelotti). E Hakimi in queste ore è sempre più vicino al passaggio al PSG. Nonostante la clausola, il Real ha altri obiettivi di mercato al momento.