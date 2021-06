Inter, Hakimi al Psg in chiusura. Sky: “La fumata bianca arriverà con questa cifra”

Siamo in dirittura per la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain: il tweet dell'esperto di mercato

Il momento che tutti i tifosi dell'Inter non avrebbero mai voluto vivere sembra ormai in arrivo. Achraf Hakimi si avvicina infatti sempre di più al Paris Saint-Germain, con il club parigino che in queste ore sta si sta sempre più avvicinando a quanto richiesto dalla società nerazzurra. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, "i contatti tra il Psg e l’Inter sono ormai continui, con la società francese che è ormai vicina al traguardo: fumata bianca che dovrebbe arrivare sulla base di circa 70 milioni di euro bonus compresi".