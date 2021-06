Cessione Hakimi al PSG: c’è un effetto collaterale sgradito all’Inter

I nerazzurri devono fare i conti con le conseguenze dell'uscita di Hakimi, pronto a diventare un nuovo giocatore del PSG

L’Inter deve fare i conti con le conseguenze legate all’ormai imminente cessione di Achraf Hakimi al PSG. Mancano visite mediche e firme sui contratti, poi l’addio verrà ufficializzato. Come sottolinea oggi Tuttosport, “l’effetto collaterale più sgradito della cessione di Hakimi al PSG è il raffreddamento dei rapporti proprio con il Chelsea per Marcos Alonso che era tornato in cima ai pensieri di Marotta per la fascia sinistra”, si legge sul quotidiano.