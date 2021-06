TS – Inter, 10 giorni per Hakimi al PSG o al Chelsea: “Nomi e cifre sul tavolo”

Tutti gli aggiornamenti sulle trattative tra i nerazzurri e i due club per la cessione dell'esterno marocchino

Come riporta Tuttosport, “da oggi Marotta e Ausilio torneranno ad approfondire i discorsi con Psg e Chelsea per Hakimi. Il marocchino è il giocatore designato a partire, l'Inter lo valuta 80 milioni, ma a 70 chiuderà. Il Psg - che ha già un accordo con Hakimi per un contratto da 8 milioni - venerdì ha rilanciato, alzando la sua proposta a più di 60 milioni, bonus compresi. L'Inter chiederà un ulteriore sforzo all'amico Leonardo, ma bisogna stare attenti alle mosse del Chelsea. Gli inglesi nel weekend hanno preso contatti con Camano, l'agente di Hakimi, mentre all'Inter hanno proposto, oltre alla base in denaro, una lista di diversi giocatori come contropartite, con i nerazzurri che hanno scelto Marcos Alonso, individuato come il nuovo titolare per la fascia sinistra. Bisogna capire, però, quanto il Chelsea valuterà lo spagnolo - 20 milioni? - e se quindi l'Inter si accontenterà di 50 milioni cash: la sensazione è che Marotta e Ausilio ne vogliano almeno 60”, si legge.