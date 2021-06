GdS – Hakimi al PSG, il giallo sta per finire: quando si può chiudere l’affare

Le ultimissime novità sulla trattativa tra i nerazzurri e il club francese per la cessione dell'esterno marocchino

Achraf Hakimi è sempre più vicino a lasciare l’Inter per approdare al PSG. L’esterno marocchino ha già l’accordo coi francesi sullo stipendio, le due società stanno invece limando gli ultimi dettagli della trattativa. Aggiornamenti importanti arrivano da Gazzetta.it.

“Il giallo sta per finire. Achraf Hakimi è a un passo dal Psg, che offre una cifra intorno ai 70 milioni di euro. Il Chelsea ha rilanciato a 55 milioni più Marcos Alonso, che piace all'Inter. Ma Hakimi e la moglie preferiscono Parigi a Londra e l'Inter ha bisogno di cash: si aspetta l'intesa tra i club. Per l'esterno, sotto la Tour Eiffel, è pronto un quadriennale da 8 milioni netti l'anno. In meno di una settimana si potrebbe chiudere: l'Inter vuole inserire l'operazione nel bilancio dell'attuale stagione sportiva”, si legge sul sito della rosea.