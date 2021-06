Equipe – Hakimi al PSG, spunta un retroscena: aveva già detto all’Inter che…

Direttamente dalla Francia, un interessante aneddoto che riguarda l'esterno marocchino e il club nerazzurro

Secondo quanto svelato in Francia da L'Equipé, Achraf Hakimi era stato molto chiaro con l'Inter nel far sapere di volere soltanto il Paris Saint-Germain e dunque nel non dare opportunità reali al Chelsea in sede di mercato. L'accordo tra il giocatore e i francesi c'è da tempo, ora anche le due società hanno raggiunto l'intesa. L'esterno marocchino domani sarà a Parigi per visite mediche e firme, tutto praticamente fatto per la sua cessione dopo un solo anno in Italia, conferma il quotidiano francese.