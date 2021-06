L’addio di Hakimi, rinnovi, conferme, uscite e obiettivi: le prossime mosse dell’Inter

Le prossime mosse della società nerazzurra in vista della prossima stagione, che vedrà Simone Inzaghi in panchina al posto di Conte

L’obiettivo primario dell'Inter è quello di ridimensionare e abbassare i costi. Per questo, il club sta trattando con il PSG la cessione di Achraf Hakimi per incassare almeno 70 milioni (il club francese ne ha offerti 60 per ora). Come sottolineato da Sky Sport, “c’è distanza ancora tra domanda e offerta e servirà trattare ancora. Solo dopo attente valutazioni il club definirà poi le mosse successive, tra rinnovi, conferme, obiettivi reali e possibili addii”.