Inter su Hateboer: per ora nessuna offerta, via dall’Atalanta a una condizione

L'esterno olandese piace al nuovo allenatore nerazzurro e alla dirigenza, ma l'Atalanta è bottega cara

Tra le idee di casa Inter per il dopo Achraf Hakimi c’è Hans Hateboer . Il casting è nel vivo, i nerazzurri non hanno fretta di trovare l’erede del marocchino e stanno valutando tutte le possibili soluzioni. L’olandese dell’Atalanta piace alla società e a Simone Inzaghi , ma non sarà facile portarlo via da Bergamo.

“Le ultime voci parlano di un presunto interessamento dell'Inter per l'esterno olandese Hans Hateboer, a Zingonia non sono pervenute offerte di nessun tipo ma il numero 33 nato a Beerta viene considerato un giocatore molto importante dalla società orobica: per lui, come per tutti i migliori, servono proposte "indecenti" in grado di far vacillare i Percassi”, si legge su Tuttosport.