Mercato Inter, idea Hateboer per la fascia destra: l’Atalanta fissa il prezzo

Continua la ricerca dei nerazzurri dell'erede di Achraf Hakimi, ceduto al PSG a titolo definitivo. Nel mirino anche l'olandese

C'è anche Hans Hateboer nel casting dell'Inter per il dopo Achraf Hakimi, ceduto a titolo definitivo al PSG. I nerazzurri cercano il profilo ideale per la corsia destra in vista della prossima stagione e il nazionale olandese classe 1994 è in cima alla lista del duo Marotta-Ausilio. Come riportato da Sky Sport, nessuna trattativa in corso tra Inter e Atalanta al momento, ma è più di un'idea. Il prezzo? 25/30 milioni di euro, l'Atalanta non ha intenzione di fare sconti.