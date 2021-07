Inter, problema esuberi. Dal caso Joao Mario a Dalbert e Radja. E Lazaro attende offerte

In casa Inter la società sta cercando di piazzare i giocatori che non rientrano nel progetto di Inzaghi, ma ci sono alcune difficoltà

Dopo l'uscita di Hakimi , andato al Psg, l'Inter sta cercando di piazzare quei giocatori che non rientrano dei piani di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Ma la dirigenza nerazzurra sta riscontrando alcuni ostacoli nella cessione di questi giocatori:

"Joao Mario - legato all'Inter da un contratto valido fino al 30 giugno 2022 - è a un passo dal Benfica, che conta di chiudere nel giro di 48-72 ore: l'accordo con il centrocampista c'è, resta ora da capire se ci sarà la risoluzione del contratto o una cessione con un incasso di circa 7,5 milioni di euro. Sembra superato il nodo di una clausola da 30 milioni invocata dallo Sporting in caso di cessione ad un altro club portoghese. I biancoverdi avrebbero soltanto l'opzione per pareggiare l'offerta di un altro club. Aspetta anche Dalbert (nerazzurro fino al 2023), per il quale al momento è sfida tra Cska Mosca (Russia) e Trabzonspor (Turchia), anche se entrambe le destinazioni non sembrano entusiasmarlo. L'Inter conta di chiudere per una cessione definitiva (anche attraverso il prestito con obbligo di riscatto) incassando la stessa cifra per Joao Mario", spiega Gazzetta.it.