Calciomercato Inter: la nuova preferenza sulla fascia sinistra di Inzaghi

La prima scelta sulla corsia mancina dei nerazzurri in vista della prossima stagione

Una nuova preferenza sulla corsia mancina dell’ Inter verso la prossima stagione. Difficile arrivare a Emerson Palmieri, Filip Kostic al momento non è una prima scelta ma un’alternativa e Calciomercato.com svela la pista più calda per la fascia sinistra nerazzurra.

Come si legge, “l’Inter studia il mercato alla ricerca di occasioni per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi al netto di possibili addii. E il nome più caldo per la fascia sinistra è quello di Marcos Alonso del Chelsea che sta trattando con i nerazzurri l'acquisto di Hakimi”.