Inter, da Conte a Inzaghi: la richiesta sul mercato… è la stessa

Il nuovo allenatore nerazzurro ha chiesto alla società un obiettivo già indicato nella passata stagione da Conte

La stessa richiesta di mercato, nonostante sia passata una stagione. Simone Inzaghi ha le idee chiare per la sua Inter e ha indicato alla società, tra le priorità verso l'inizio del campionato, l'acquisto di un attaccante. Proprio come aveva fatto Antonio Conte l'anno scorso, salvo poi dover far affidamento su Andrea Pinamonti come quarta scelta. Come svelato da La Repubblica, infatti, "Inzaghi ha chiesto un attaccante da aggiungere a Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez - senza dimenticare Pinamonti - con Keita in pole nella testa dell'allenatore".