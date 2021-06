Inter, la Lazio pronta a sacrificare il pupillo di Inzaghi: fissato il prezzo

Il club biancoceleste sta pensando alla cessione di un giocatore molto apprezzato dal nuovo allenatore interista.

Un pupillo di Simone Inzaghi, nuovo allenatore dell'Inter, in uscita dalla Lazio. Non si tratta di una priorità di mercato per i nerazzurri al momento, ma la società è pronta a fare delle valutazioni con il tecnico. Il club biancoceleste sta infatti pensando all'addio di Joaquin Correa, giocatore molto gradito all'allenatore interista. Per caratteristiche, un jolly interessante per l'attacco. Gazzetta.it svela la cifra richiesta dalla Lazio e non solo.