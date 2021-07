Inter, Inzaghi ha le idee chiare: svelata la vera priorità sul mercato

Il nuovo allenatore nerazzurro non si è nascosto oggi in conferenza stampa: ecco il reparto in cui attende rinforzi

Alessandro Cosattini

Ha le idee chiarissime Simone Inzaghi per la sua Inter. E oggi in conferenza stampa ha svelato cosa si aspetta dal mercato, pur senza fare nomi, indicando il reparto in cui ha maggior bisogno di rinforzi. "Sapevo di Hakimi e gli altri giocatori importanti mi è stato detto che rimarranno all'Inter. Dovremo fare qualcosa sul mercato e sugli esterni che per me sono importanti, insieme alla società e senza fretta, faremo delle scelte", le sue parole. La priorità al momento sono gli esterni.