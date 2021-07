Inter, Marotta: “Persi 100 mln per San Siro chiuso. Stadi aperti spot per vaccino”

"Abbiamo milioni di vaccinati, paradossalmente riaprire gli stadi potrebbe essere uno spot per fare il vaccino"

"La Lega e i club si adopereranno per avere un rapporto continuativo con il Governo perchè si arrivi a una riapertura degli stadi, riapertura che e' arrivato il momento di approvare. Abbiamo milioni di vaccinati, paradossalmente riaprire gli stadi potrebbe essere uno spot per fare il vaccino. Si creerebbe una linea preferenziale per loro per entrare negli impianti".

"Dovrebbe esserci una riapertura, non so se parziale o integrale, si dovrebbe partire per gradi e sarebbe già un grande successo - ha aggiunto -. Immaginare di giocare senza pubblico è desolante, come Inter nella stagione 19-20 e 20-21 abbiamo perso 100 milioni di euro per la chiusura degli stadi. Di conseguenza questi pesano nell'economia del nostro bilancio, gia' in difficolta' come quello di tanti altri club".