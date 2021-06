Inter, Inzaghi si espone sui giocatori in bilico: “La decisione su Vecino”

Il nuovo allenatore nerazzurro ha le idee chiare sulla squadra e in particolare sul centrocampista ex Fiorentina

Simone Inzaghi dice la sua sui giocatori in bilico di casa Inter. Anche su Matias Vecino, sotto contratto fino al 30 giugno 2022 e reduce da una stagione con 8 presenze stagionali (tutte in Serie A). Come sottolinea oggi il Corriere della Sera, l’allenatore intende confermare Vecino, “stimato da Inzaghi”, si legge. Il classe 1991 è in cerca di riscatto in nerazzurro.