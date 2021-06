Inzaghi torna a Roma, l’Inter si muove sul mercato: Zhang gli ha ribadito che…

Il nuovo allenatore nerazzurro è pronto a tornare nella Capitale dopo il primo contatto con il mondo Inter avvenuto ieri.

Simone Inzaghi torna a Roma dopo il primo contatto di ieri con il mondo Inter . L’allenatore nerazzurro ha incontrato la dirigenza e iniziato a parlare di mercato, ora resterà in contatto soprattutto con il duo Ausilio-Marotta e si godrà le vacanze prima dell’inizio della preparazione in vista della nuova stagione.

Il Corriere dello Sport oggi descrive nel dettaglio la prima giornata nerazzurra di Inzaghi, quella di ieri: "Low profile per tutta la giornata, proseguita ad Appiano Gentile e culminata con la cena insieme al presidente Zhang, agli ad Marotta e Antonello, al ds Ausilio e al suo vice Baccin. Oggi Inzaghi tornerà a Roma, ma rimarrà in costante contatto con la dirigenza per concertare le mosse di mercato. Prima quelle in uscita e poi quelle in entrata. Perché anche ieri Zhang gli ha ribadito che i soldi da investire sui nuovi acquisti dovranno arrivare dalle cessioni o risparmiando gli ingaggi dei giocatori che non rientrano nel progetto", si legge.